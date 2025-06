L’incubo dell’Inter ha firmato è tutto vero | accordo in serie A

L'Inter ha ufficializzato un accordo storico, firmando 232 milioni in Serie A, un segnale chiaro di rinascita e ambizione. I tifosi ricorderanno a lungo questa svolta, simbolo di una strategia vincente. Mentre molti club pianificano la prossima stagione, Inter e Juventus si preparano a tornare in campo dopo il Mondiale per club, pronti a scrivere nuovi capitoli di successo. La strada verso il futuro è ormai tracciata.

Arriva la firma ufficiale di un giocatore che i tifosi dell'Inter ricordano ancora con ansia. C'è la svolta ufficiale anche per il futuro. La maggior parte dei club sono al lavoro per la prossima stagione, per programmare e migliorare quello che non ha funzionato come si deve. Poi ci sono i casi invece di Inter e Juventus che in queste settimane sono impegnate al Mondiale per club e dovranno affrontare una preparazione alla prossima stagione piuttosto particolare. Non è affatto semplice, specialmente per un club come quello nerazzurro che deve ripartire quasi da zero. L'incubo dell'ultima stagione, c'è il rinnovo di chi ha tolto lo scudetto all'Inter.