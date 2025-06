L' incontro bilaterale tra Trump e il premier canadese Carney al G7

A Kananaskis, Alberta, il G7 ha visto un incontro bilaterale tra Donald Trump e Mark Carney, primo ministro canadese, suscitando curiosità e aspettative. La scena, insolita, mostra due leader che evitano la stretta di mano durante la "photo opportunity", lasciando intendere tensioni o semplicemente un momento di riflessione tra alleati. Ma qual è il vero significato dietro questa scelta? Scopriamo insieme i dettagli di questo episodio che ha catturato l’attenzione internazionale.

Kananaskis (Alberta), 16 giu. (askanews) - Incontro bilaterale tra il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il primo ministro canadese Mark Carney a margine del vertice del G7 a Kananaskis (Alberta), in Canada. Nel momento della "photo opportunity" i due leader non si avvicinano per stringersi la mano. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - L'incontro bilaterale tra Trump e il premier canadese Carney al G7

