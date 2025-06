L’inchiesta sulla sindaca di Prato Il cellulare di Bugetti sotto analisi La difesa prepara dossier

L’indagine che scuote Prato si fa sempre più intensa: il cellulare di Bugetti sotto analisi e un dossier difensivo in preparazione. La sindaca Pd Ilaria Bugetti, coinvolta nell’inchiesta per corruzione, rischia di svelare un sistema di rapporti ambigui tra politica e impresa. Giovedì l’udienza decisiva con il giudice Moneti, momento chiave per chiarire il suo ruolo in questa intricata vicenda. Rimanete sintonizzati per aggiornamenti esclusivi.

Prato, 16 giugno 2025 – L’appuntamento con il giudice Alessandro Moneti, giovedì, sarà il momento più importante di questa fase dell’inchiesta per corruzione che vede la sindaca Pd Ilaria Bugetti accusata di essere “a disposizione” dell’industriale e amico Riccardo Matteini Bresci e di aver asservito la sua pubblica funzione (di consigliere regionale prima e di sindaca poi) agli interessi e ai desiderata dell’imprenditore, ex titolare e ex ad del gruppo “Colle” di Cantagallo. Ma già che il giudice abbia voluto un interrogatorio prima di decidere, rappresenta un punto a favore di Bugetti, visto che, per i magistrati titolari dell’inchiesta – Antonino Nastasi, Lorenzo Gestri e Lorenzo Boscagli – la misura degli arresti domiciliari richiesta nei confronti della prima cittadina pratese avrebbe dovuto essere emessa saltando l’interrogatorio preventivo, per il rischio – sostengono nelle 113 pagine della loro richiesta – che dall’alto del suo ruolo in municipio, una volta apprese le contestazioni a suo carico, avrebbe potuto “inquinare” l’indagine confrontandosi con esponenti, tecnici e non, del Comune da lei diretto. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - L’inchiesta sulla sindaca di Prato. Il cellulare di Bugetti sotto analisi. La difesa prepara dossier

