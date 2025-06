L’inchiesta sulla Sanità a Palermo il comitato d' affari svelava agli amici le offerte delle ditte concorrenti

L'inchiesta sulla sanità a Palermo svela un sistema oscuro di corruzione e spartizione di appalti, dove funzionari pubblici e imprenditori amici collaboravano per drenare risorse milionarie destinate ai servizi sanitari. Un reticolo di favoritismi e illeciti che minaccia la qualità delle cure e la trasparenza pubblica. Scopriamo come questa rete si sia consolidata, compromettendo un settore vitale per la comunità palermitana.

Funzionari pubblici piazzati ai vertici di Asp, ospedali e centrali di committenza per garantire la spartizione degli appalti agli imprenditori amici, un sistema di corruzione esteso e ben congegnato con l'obiettivo di drenare le risorse milionarie destinate alla Sanità. Nelle pagine dell'inchiesta sfociata venerdì nell'operazione della guardia di finanza con 14 indagati ci sono intercettazioni.

