Limen Salerno Festival 2025 pronta la sesta edizione | la presentazione al Comune

Il Limen Salerno Festival 2025 si prepara a tornare con la sua sesta edizione, un evento imperdibile che promette innovazione, cultura e coinvolgimento. La presentazione ufficiale, in programma giovedì 19 giugno alle 10:30 presso la Sala Giunta di Palazzo di Città , svelerà tutti i dettagli di questa entusiasmante manifestazione, dai protagonisti alle attività . Un’occasione unica per scoprire come il festival continuerà a valorizzare il patrimonio artistico e sociale della nostra città .

Verrà presentata alla stampa giovedì 19 giugno, alle ore 10:30, il Limen Salerno Festival 2025, presso la Sala Giunta di Palazzo di Città. Sarà un'occasione di incontro per presentare gli artisti, la tematica, le attività e i workshop di quest'anno. Con il sostegno e il patrocinio di Regione.

Tre Allegri Ragazzi Morti live a Salerno: il 27 giugno arriva il rock mascherato al Limen Festival - Il 27 giugno, il Limen Festival di Salerno ospiterĂ i Tre Allegri Ragazzi Morti, iconica band della scena alternativa italiana.

Limen Salerno Festival 2025: tutti i dettagli - L’Arena Ghirelli si trasforma in un vibrante epicentro con il Limen Salerno Festival, celebrando la forza propulsiva degli sbagli. Come scrive lagazzettadellospettacolo.it