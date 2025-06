Lilt Arezzo e Opi Arezzo firmano un protocollo d' intesa per rafforzare la prevenzione oncologica nel territorio

Un passo importante per la salute della comunità aretina: LILT e OPI Arezzo uniscono le forze firmando un protocollo d'intesa volto a potenziare la prevenzione oncologica sul territorio. Questa collaborazione strategica mira a sensibilizzare, educare e offrire servizi più efficaci, mettendo al centro il benessere dei cittadini. Un impegno concreto per un futuro più sano: insieme, possiamo fare la differenza nella lotta contro i tumori.

Arezzo, 16 giugno 2025 – Firma ufficiale del protocollo d'intesa tra la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori – sezione di Arezzo (LILT aps Arezzo) e OPI Arezzo questa mattina nella sede OPI. Per siglare l'accordo sono stati Andrea Barbieri, Presidente provinciale di LILT Arezzo, e Giovanni Grasso, Presidente provinciale di OPI Arezzo. Il protocollo locale riprende e declina sul territorio aretino l'intesa già esistente a livello nazionale tra LILT e FNOPI (Federazione Nazionale degli Ordini delle Professioni Infermieristiche), con l'obiettivo comune di unire competenze e risorse per rafforzare la prevenzione, l'informazione e il supporto ai pazienti oncologici.

