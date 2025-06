Ligabue l’appello di una mamma | Mio figlio è malato vienilo a trovare La tua musica ci dà forza

In un momento in cui le parole si fanno più potenti di mille speranze, la voce di Ligabue potrebbe accendere un sorriso nel cuore di Alessandro. La forza della musica, capace di attraversare muri e malattie, diventa un messaggio di solidarietà e umanità. Il suo appello al rocker di Correggio, affinché venga a trovare il piccolo malato, ci ricorda che anche i sogni più grandi possono portare luce nelle sfide più dure.

Reggo Emilia, 16 giugno 2025 – “ Sono sempre i sogni a dare forma al mondo”. Luciano Ligabue lo canta da anni, e forse mai come oggi questa frase può diventare una speranza concreta. Il sogno è quello di Alessandro, quattro anni e mezzo, ricoverato da quasi due anni nel reparto di oncoematologia pediatrica della Fondazione Irccs Policlinico San Matteo di Pavia. Sua mamma, Claudia Rigi, lancia un appello al rocker di Correggio, che il 21 giugno si esibirà alla RcfArena. Un messaggio, un saluto, un gesto semplice, ma capace di portare, almeno per un giorno, una boccata d’aria in corsia. “E’ una passione mia, Ligabue – confessa Claudia – e spesso ascolto le sue canzoni anche con Alessandro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it