Lido degli Estensi morto anche l’11enne soccorso in mare | è il terzo minore deceduto nel Ferrarese

Tragedia al Lido degli Estensi: dopo il drammatico episodio che ha coinvolto un bambino di 11 anni, deceduto nonostante i tentativi di rianimazione, si aggiunge un'altra dolorosa perdita nel ferrarese. Un giovane minore, trovato in acqua a pochi metri dalla riva, ha perso la vita poco dopo essere stato soccorso dai presenti. La comunità si stringe nel dolore, chiedendo risposte e maggiore attenzione alla sicurezza in mare.

Il minore √® stato individuato in acqua, a pochi metri dalla riva, in prossimit√† del Bagno Oro. Non √® chiaro quanto tempo fosse rimasto in acqua n√© le motivazioni per cui avrebbe perso i sensi. Ancora vivo, il bambino √® stato soccorso dai presenti che gli hanno praticato le manovre di rianimazione prima dell'arrivo dell'ambulanza del 118, ma √® deceduto in ospedale. 🔗 Leggi su Ildifforme.it ¬© Ildifforme.it - Lido degli Estensi, morto anche l‚Äô11enne soccorso in mare: √® il terzo minore deceduto nel Ferrarese

