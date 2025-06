Libri e arte a Ranverso una domenica tra letteratura musica e laboratori per famiglie

Vivi una domenica all’insegna della cultura e dell’ispirazione presso la Precettoria di Sant’Antonio di Ranverso, dove scrittori, artisti e famiglie si uniscono in un magico incontro tra letteratura, musica e laboratori creativi. La seconda edizione di "Libri e arte a Ranverso" promette emozioni e scoperte con 13 presentazioni tra cui il nuovo libro di Sergio Boem, offrendo un’esperienza coinvolgente per grandi e piccoli. Non mancate!

Gli scrittori incontrano i lettori domenica 22 giugno alla Precettoria di Sant'Antonio di Ranverso per la seconda edizione di "Libri e arte a Ranverso". Il fitto calendario prevede 13 presentazioni, dalle ore 10 alle 18, dei seguenti libri: 94 stelle alpine di Sergio Boem (Editrice Rendena.

REGIE ARMONIE LUNGO LA VIA FRANCIGENA - Torna anche quest'anno l'evento culturale che unisce la grande musica classica alla scoperta dei borghi d'arte della val di Susa, promosso da "Itinerari in musica". Il calendario si apre il prossimo week-end del

