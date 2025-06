Libraccio arriva a Rifredi

Libraccio sbarca nel cuore di Rifredi, portando la sua passione per i libri e il valore dell’usato in una nuova, accogliente sede in via Vittorio Emanuele II. Un luogo pensato per gli amanti della lettura, pronti a scoprire tesori nascosti tra le pagine e a condividere la magia dei libri con la comunità locale. La nuova libreria rappresenta un passo importante nel rafforzamento del legame tra Libraccio e Firenze, confermando il suo ruolo di punto di riferimento culturale.

Libraccio, una delle principali catene di librerie in Italia, storico punto di riferimento per l'usato, apre le porte della sua nuova libreria in via VittorioEmanuele II, 192194, nel cuore del quartiere Rifredi a Firenze. La nuova libreria si inserisce nel piano di consolidamento territoriale.

Firenze, il Libraccio arriva a Rifredi il 26 giugno, insieme al Museo della narrazione.

Firenze, il Libraccio arriva a Rifredi il 26 giugno, insieme al Museo della narrazione - Il museo ospita una scuola di scrittura diretta da Marco Vichi, uno spazio teatrale guidato da Gaia Nanni, una radio web e uno sportello d'ascolto psicologico ... corrierefiorentino.corriere.it scrive

Libraccio, cambia il proprietario: il 51% a Emmelibri-Messaggerie - Una novità importante per Libraccio, la principale catena italiana di librerie specializzate nella scolastica e nei libri usati. Scrive corriere.it