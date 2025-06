Liberate Gaza da Hamas

In un momento cruciale per il futuro di Gaza, Moumen Al-Natour, attivista palestinese ed ex prigioniero di Hamas, rompe il silenzio in un'intervista esclusiva a «Quarta Repubblica». Con coraggio e determinazione, alza la voce contro l’oppressione e denuncia i rischi che affronta per difendere la libertà e i diritti del suo popolo. La sua testimonianza, forte e autentica, ci invita a riflettere sul valore della resistenza e della speranza.

Moumen Al-Natour, palestinese di Gaza, attivista ed ex prigioniero di Hamas - consapevole del rischio che corre per la sua incolumità - rilascia un'intervista in esclusiva a «Quarta Repubblica» - il programma condotto da Nicola Porro in prima serata su Retequattro - proprio da Gaza. Avvocato e co-fondatore del movimento anti-Hamas «Vogliamo Vivere», Moumen Al-Natour è Presidente della Ong Palestinian Youth for Development ed è stato prigioniero politico di Hamas. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - «Liberate Gaza da Hamas»

