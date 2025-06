Li vede mentre rubano due borse e li segue con l'auto | così un avvocato ha fatto arrestare due ladri

In un blitz coraggioso e rapido, un avvocato milanese ha trasformato una scena di furto in un'azione di giustizia. Dopo aver notato quattro individui che tentavano di sottrarre due borse da un'auto, non si è limitato a chiamare le forze dell'ordine: ha deciso di seguirli in auto, contribuendo così all'arresto dei ladri. La sua prontezza dimostra che anche un gesto semplice può fare la differenza nella lotta contro il crimine. Continua a leggere.

Un avvocato ha notato quattro persone che stavano portando via due borse da un'automobile a Milano. Oltre a telefonare il numero unico delle emergenze 112, ha seguito l'automobile dei malviventi e in questo modo lì ha fatti arrestare. 🔗 Leggi su Fanpage.it

