L’ha colpita in pieno Fa manovra e la travolge orrore in Italia | la dinamica è spaventosa

Una tragedia sconvolge Marcaria, in provincia di Mantova, dove un incidente drammatico ha spezzato una famiglia. Un uomo di 90 anni, durante una manovra in retromarcia nel cortile di casa, ha investito accidentalmente la moglie di 87 anni, Giuseppina Poli, provocandone il decesso. Questa drammatica vicenda ci ricorda quanto possa essere fragile la vita e l'importanza della prudenza quotidiana. La comunità è ancora sotto shock, chiedendosi come prevenire simili tragedie in futuro.

MARCARIA (MANTOVA) – Una tragica fatalitĂ ha sconvolto questa mattina la comunitĂ di Marcaria, piccolo comune in provincia di Mantova. Un uomo di 90 anni ha investito accidentalmente la moglie di 87, Giuseppina Poli, mentre stava effettuando una manovra in retromarcia nel cortile di casa. L’anziana è stata trasportata d’urgenza all’ospedale, ma le sue condizioni si sono aggravate rapidamente fino al decesso. L’incidente è avvenuto nella mattina di lunedì 16 giugno in via Bozzellini. Secondo le prime ricostruzioni dei Carabinieri, l’uomo era alla guida della sua Renault Clio e non si sarebbe accorto della presenza della moglie dietro l’auto. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “L’ha colpita in pieno”. Fa manovra e la travolge, orrore in Italia: la dinamica è spaventosa

