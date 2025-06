L' Fbi mette una taglia di 15 milioni su una casalinga | è accusata di traffico di tecnologia militare verso l' Iran

L'FBI ha messo una taglia di 15 milioni di dollari su una casalinga cinese accusata di traffico di tecnologia militare verso l’Iran, una cifra sorprendente che supera di gran lunga le ricompense per i più ricercati come Osama bin Laden. Questa decisione solleva interrogativi sul motivo di tale attenzione e sulle implicazioni di un caso che potrebbe cambiare le regole del gioco nella lotta al traffico internazionale di tecnologia sensibile.

L'Fbi ha posto una taglia di 15 milioni di dollari per la cattura di una casalinga di nazionalità cinese. Dieci milioni in meno della ricompensa offerta a chi offriva informazioni su uno dei 10 uomini più ricercati al mondo, Osama bin Laden, il terrorista fondatore di Al Qaida ucciso il 2 maggio.

