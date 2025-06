L’ex marito confessa il delitto | L’ho uccisa per liberare i miei figli

Un dramma sfociato in tragedia scuote la comunità: Nikollaq Hudhra, 55 anni, ha confessato di aver ucciso l’ex moglie Gentiana Kopili, 45 anni, con la motivazione di voler proteggere i figli da un presunto avvelenamento. La sua dichiarazione, durante l’interrogatorio, rivela un gesto estremo dettato dalla disperazione. Un caso che mette in luce le pieghe più oscure delle relazioni familiari e le conseguenze di una crisi insanabile.

"Ho fatto quello che dovevo. La mia vita è finita, ma lei voleva avvelenarci e almeno così ho liberato i miei figli". Sono state le parole, durante l’interrogatorio con il sostituto procuratore Enrico Riccioni, di Nikollaq Hudhra, 55enne albanese che sabato sera ha ucciso a coltellate l’ex moglie 45enne Gentiana Kopili, di professione badante, per poi aspettare su una panchina che arrivassero le forze dell’ordine, davanti allo sguardo attonito dei passanti in viale Benadduci. L’uomo, residente a Belforte ma da qualche tempo domiciliato a Passignano sul Trasimeno, in provincia di Perugia, dove lavorava come operaio in un’azienda agricola del luogo, ha confessato tutto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - L’ex marito confessa il delitto: "L’ho uccisa per liberare i miei figli"

In questa notizia si parla di: figli - miei - marito - confessa

Andrea Bocelli: «Con Pavarotti ci fu una lite pazzesca, ci incontrammo a Pesaro. I miei figli non sono dei raccomandati. Mia moglie Veronica? Non mi lascia mai da solo» - Andrea Bocelli, celebre tenore, ricorda un episodio di tensione con Pavarotti a Pesaro. Sottolinea con orgoglio che i suoi figli non sono raccomandati e che la moglie Veronica è sempre al suo fianco.

Beatrice Valli confessa per la prima voltai un momento di coppia profondamente complesso vissuto con l’attuale marito Marco Fantini Vai su Facebook

L’ex marito confessa il delitto: L’ho uccisa per liberare i miei figli; Una coppia racconta ogni anno la stessa bugia ai figli: Non so come faremo quando saranno più grandi; Tiziano Ferro: Non farò il passaporto italiano ai miei figli, esclude mio marito.

Lorella Cuccarini confessa: "Io e mio marito abbiamo avuto problemi" - Trentatré anni d'amore e quattro figli, ma come tutti anche Lorella Cuccarini e il marito Silvio Testi hanno vissuto i loro problemi di coppia. Segnala today.it