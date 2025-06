L'ex dg di Atac Rettighieri fa ricorso contro Cotral | chiesto un risarcimento di 200mila euro

L'ex direttore generale di Atac, Rettighieri, lancia una sfida legale contro Cotral chiedendo un risarcimento di 200mila euro. Secondo lui, la selezione del nuovo DG sarebbe stata condotta in modo irregolare, sollevando dubbi sulla trasparenza e correttezza della procedura. Un caso che scuote il settore dei trasporti e mette in discussione le modalità di nomina delle figure apicali. Continua a leggere per scoprire i dettagli di questa intricata vicenda.

Per l'ex manager di Ferrovie e Poste, la selezione del direttore generale di Cotral che lo ha visto escluso sarebbe irregolare "nel metodo e nel merito". 🔗 Leggi su Fanpage.it

