Lewis Hamilton e l’incidente con una marmotta | Sono sconvolto amo profondamente gli animali

Lewis Hamilton e l'incidente con una marmotta sono al centro dell'attenzione, lasciando tutti sconvolti. Appassionati di motori e animali, abbiamo assistito a un episodio inatteso durante il GP del Canada a Montreal: il pilota della Ferrari, dopo aver concluso in sesta posizione, ha accidentalmente investito una marmotta che attraversava la pista. “Ho sentito un colpo ma non sapevo cosa fosse. Poi mi hanno detto che era una...”, un momento che ha commosso gli spettatori e riaccende il nostro amore per gli esseri viventi.

Un episodio inaspettato durante il GP del Canada. Lewis Hamilton si è trovato protagonista di un episodio insolito e doloroso durante il Gran Premio del Canada a Montreal. Il pilota della Ferrari, che ha concluso la gara al sesto posto, ha infatti investito accidentalmente una marmotta che ha attraversato la pista poco dopo il giro numero 40. " Ho sentito un colpo ma non sapevo cosa fosse. Poi mi hanno detto che era una marmotta. Sono sconvolto, amo gli animali, mi rende tristissimo. È stato un momento orribile, non mi era mai successo prima ", ha dichiarato Hamilton al termine della corsa.

