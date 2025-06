Levante | Mia figlia ha 3 anni spesso non ci sono e ho i sensi di colpa

Levante, la talentuosa artista e mamma di Alma, si apre con sincerità e fragilità sul difficile equilibrio tra carriera e maternità. Con il cuore in mano, condivide le sfide quotidiane e i sensi di colpa che spesso la assalgono quando, tra musica e impegni, non riesce ad esserci sempre per la piccola. Un racconto autentico che ci ricorda quanto sia prezioso e complicato essere genitori. Continua a leggere su Perizona.it.

Levante, nome d’arte di Claudia Lagona, si divide tra la sua musica, la figlia di 3 anni Alma e il . su Perizona.it. 🔗 Leggi su Perizona.it © Perizona.it - Levante: “Mia figlia ha 3 anni, spesso non ci sono e ho i sensi di colpa

In questa notizia si parla di: levante - figlia - anni - spesso

Levante: «Reciterò in una miniserie Rai su Matteo Messina Denaro. Sì, posso fare tante cose, ma le donne vengono sempre attaccate se allargano il campo. Aiuto mia figlia Alma a distinguere tra amore e sofferenza» - Nel cuore di una miniserie Rai dedicata a Matteo Messina Denaro, Levante con il suo nuovo singolo ritrova la leggerezza perduta, offrendo un messaggio di speranza e introspezione.

Levante è anche attrice: «Se me lo avessero chiesto un po' di anni fa non avrei avuto dubbi a dire di no: a questo giro mi è arrivata la telefonata in un momento in cui stavo cercando di seguire il cuore e le emozioni». E così, recita in una miniserie Rai su Matte Vai su Facebook

Levante, contro la paura; La voce della figlia di Levante stupisce tutti a soli due anni; Levante che canta insieme alla figlia Alma Futura è il video più dolce che vedrete oggi.

Levante: dal dormire in un bagno senza gabinetto al successo. Il rapporto con Diodato, la scelta del nome e la perdita del padre - Da un materassino gonfiabile in un bagno senza gabinetto a cinque album, tre romanzi e un libro di poesie. Riporta ilmattino.it

Levante, 12 anni dopo “Alfonso”: il nuovo disco e il debutto al cinema (e il motivo per cui si è nascosta per mesi) - Sono passati 12 anni da "Alfonso" e oggi Levante è un'artista nuova con uno stile preciso: questo nuovo album - Secondo msn.com