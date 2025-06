L' euro è poco mosso a 1,1551 sul dollaro

L’euro si mantiene stabile, sfiorando i 1,1551 dollari con un lieve progresso dello 0,2%, mentre resta pressoché invariato rispetto allo yen, a 166,43. In questo scenario di mercati poco mosso, gli investitori osservano con attenzione le dinamiche valutarie che potrebbero influenzare le prossime decisioni economiche. La volatilità contenuta offre opportunità e insidie: scopriamo cosa riserva il futuro per la moneta unica europea.

L'euro poco mosso questa mattina sui mercati valutari: la moneta unica europea è scambiata a 1,1551 dollari con un rialzo dello 0,2% e a 166,43 yen con una rialzo dello 0,01%. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - L'euro è poco mosso a 1,1551 sul dollaro

In questa notizia si parla di: euro - poco - mosso - dollaro

Bonus cultura diventa da 1000 euro ma arriva lo stop: tra poco fine delle domande - Il bonus cultura, in aumento a 1000 euro, si avvicina alla scadenza per le domande. Questo sostegno economico rappresenta un’opportunità fondamentale per i giovani, incentivandoli ad investire in esperienze culturali e formative.

L’andamento delle principali piazze finanziarie europee e delle Borse internazionali, i casi più rilevanti della giornata sui mercati finanziari,... Vai su Facebook

L'euro è poco mosso a 1,1551 sul dollaro; L'euro è poco mosso a 1,1551 sul dollaro; Euro poco mosso, scambiato a 1,1404 dollari.

L'euro è poco mosso a 1,1551 sul dollaro - L'euro poco mosso questa mattina sui mercati valutari: la moneta unica europea è scambiata a 1,1551 dollari con un rialzo dello 0,2% e a 166,43 yen con una rialzo dello 0,01%. Scrive quotidiano.net