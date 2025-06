Lettere di risposta per la rottamazione-quater | comunicazioni entro il 30 giugno

Se hai richiesto la riammissione alla Rottamazione Quater entro il 30 aprile, presto riceverai una comunicazione ufficiale dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione che dettaglia gli importi dovuti e le modalità di pagamento. Con oltre 247 mila domande gestite, questa fase cruciale si concluderà entro il 30 giugno, offrendo a tutti la possibilità di pianificare al meglio il saldo dei propri debiti fiscali. Non perdere questa opportunità di regolarizzare la tua posizione fiscale!

In arrivo le lettere di risposta a chi ha chiesto la riammissione alla rottamazione-quater entro lo scorso 30 aprile. Agenzia delle entrate-Riscossione sta inviando a tutti gli interessati la comunicazione delle somme dovute con il dettaglio degli importi da corrispondere e le indicazioni per procedere al pagamento agevolato. L'invio delle comunicazioni, in riscontro alle circa 247 mila domande presentate, sarà completato entro il 30 giugno, come previsto dalla Legge di conversione del decreto Milleproroghe. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Lettere di risposta per la rottamazione-quater: comunicazioni entro il 30 giugno

In questa notizia si parla di: entro - lettere - risposta - rottamazione

Giorgia Meloni ha risposto indignata. Ancora. Le accuse del Consiglio d’Europa sul razzismo strutturale nelle forze di polizia italiane sarebbero “vergognose”. Ma non si governa un Paese con l’indignazione automatica. Non è una risposta, è una fuga. E una s Vai su Facebook

In arrivo circa 250mila lettere per riammessi rottamazione; In arrivo circa 250mila lettere per riammessi rottamazione; In arrivo circa 250mila lettere per riammessi rottamazione.

Lettere di risposta per la rottamazione-quater: comunicazioni entro il 30 giugno - Riscossione invia le somme dovute per la rottamazione- Segnala quotidiano.net

Fisco, in arrivo 247mila lettere ai riammessi alla rottamazione delle cartelle - In arrivo circa 247mila lettere da agenzia delle Entrate Riscossione (Ader) con la comunicazione delle somme dovute e il piano dei pagamenti per i riammessi alla rottamazione quater. Si legge su ilsole24ore.com