Letteratura in Vigna | a Paternopoli un tramonto tra parole vino e bellezza

magia delle parole che si uniscono all’incanto del paesaggio, creando un’atmosfera unica e avvolgente. Un’occasione imperdibile per assaporare la bellezza del territorio, tra vino, letteratura e emozioni condivise, in un’esperienza che lascerà il cuore appagato e la mente ispirata.

Il 20 giugno, alle ore 19, tra i filari della cantina iFalco in contrada Mattine, si terrà “Letteratura in Vigna”, un raffinato incontro tra cultura e territorio, pensato per chi desidera nutrire mente e spirito in un contesto di rara suggestione. Protagonista della serata sarà la. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it