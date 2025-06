Lettera aperta ai sindaci di Milano | Interrompete gli accordi con Israele

In un momento di forte tensione e incertezza, la comunità di Arci Milano si rivolge ai sindaci di tutta la regione, chiedendo con fermezza di interrompere immediatamente ogni accordo commerciale o culturale con Israele. Questa richiesta nasce dalla preoccupazione per i recenti avvenimenti e desidera stimolare un dialogo serio e responsabile, affinché le istituzioni assumano posizioni chiare e condivise, promuovendo valori di pace e rispetto. Non solo rapporti da troncare, ma anche...

Interrompere immediatamente accordi commerciali o culturali con Israele. È questa la richiesta avanzata da Arci Milano in una lettera aperta inviata a tutti i sindaci e Consigli comunali della Città metropolitana, delle province di Lodi e Monza Brianza. Non solo rapporti da troncare, ma anche.

