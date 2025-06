Lettera anonima con insulti e minacce all' assessora Donatella Ferretti | Abbiate il coraggio di venire a dirmelo in faccia

Una lettera anonima con insulti e minacce non deve restare impunita. È un atto di cattiveria che mina il rispetto e la serenità di chi la riceve. Assessora Donatella Ferretti, invitiamo chi si cela dietro l’anonimato a mostrare il coraggio di confrontarsi apertamente: le parole offensive non troveranno spazio in una società che promuove dialogo e rispetto reciproco.

ASCOLI «Alla persona che mi ha fatto recapitare una lettera anonima piena di insulti a me, al mio aspetto fisico, ai miei figli voglio dire due cose: una è che la sua lettera è. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it © Corriereadriatico.it - Lettera anonima con insulti e minacce all'assessora Donatella Ferretti: «Abbiate il coraggio di venire a dirmelo in faccia»

In questa notizia si parla di: lettera - anonima - insulti - minacce

