Lettera anonima all’assessore Ferretti | Insulti ai miei figli e al mio aspetto fisico

In un’epoca in cui il rispetto e la civiltà dovrebbero essere i pilastri di ogni confronto, ricevere una lettera anonima carica di insulti rappresenta un gesto ignobile che ferisce profondamente. L’assessore Donatella Ferretti di Ascoli si trova ad affrontare non solo le ingiurie personali, ma anche la sfida di mantenere alta la dignità pubblica. Alla persona che ha scritto questa missiva, voglio dire due cose:...

Ascoli, 16 giugno 2025 – Una lettera anonima, piena di insulti. E’ quanto si è visto recapitare l’assessore del Comune di Ascoli alla Pubblica istruzione Donatella Ferretti e segretaria comunale di Forza Italia, ieri mattina, direttamente nella cassetta postale della propria abitazione. “Una lettera che insulta me, il mio aspetto fisico e i miei figli – racconta l’assessore –. Alla persona che me l’ha mandata, però, voglio dire due cose: innanzitutto che la sua lettera è finita subito nella spazzatura (differenziata ovviamente), poi che se si desidera un confronto con me basta avere il coraggio di farlo direttamente”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Lettera anonima all’assessore Ferretti: “Insulti ai miei figli e al mio aspetto fisico”

