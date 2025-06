L’escalation mediorientale offre dei vantaggi tattici a Putin Ecco quali

L'escalation mediorientale offre vantaggi strategici a Putin, rafforzando la sua influenza nella regione e creando opportunità di negoziazione più favorevoli. Mentre Donald Trump esprime ottimismo sulla pace tra Israele e Iran, il leader russo sfrutta le tensioni per consolidare il suo ruolo geopolitico, navigando con abilità tra alleanze e rivalità. Ma quali sono i reali benefici di questa escalation per Mosca? Scopriamolo insieme.

Intervenendo sulla questione dell’escalation in corso in Medio Oriente, il Presidente statunitense Donald Trump ha affermato il suo ottimismo relativo al fatto che presto Israele e Iran raggiungeranno un accordo di pace (in netto contrasto rispetto alla linea adottata dal leader israeliano Benjamin Netanyahu, il quale ha affermato che le ostilità si sarebbero anzi intensificate col passare dei giorni), aggiungendo che il Presidente russo Vladimir Putin avrebbe potuto assumere il ruolo di mediatore tra i due Paesi in conflitto. “È pronto. Mi ha chiamato per questo”, ha detto Trump a proposito di Putin, riferendosi alla conversazione telefonica avvenuta tra i due leader lo scorso sabato. 🔗 Leggi su Formiche.net