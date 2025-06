Leroy Merlin e Fondazione Progetto Arca aprono Orti in Cascina

Leroy Merlin Italia e Fondazione Progetto Arca uniscono le forze in un progetto di grande cuore: l'apertura di orti in Cascina Vita Nova, nel quartiere Baggio di Milano. Con l'iniziativa Bricolage del Cuore, si mira a rafforzare i servizi per le persone senza dimora, trasformando l'area esterna in un luogo di speranza e rinascita. Un'iniziativa che dimostra come il territorio possa diventare un ponte di solidarietà e rinascita.

Milano, 16 giu. (askanews) - È con l'obiettivo di potenziare i servizi di Fondazione Progetto Arca a favore delle persone senza dimora di Milano che Leroy Merlin Italia, attraverso l'iniziativa Bricolage del Cuore, ha contribuito alla riqualificazione dell'area esterna di Cascina Vita Nova, situata nel quartiere Baggio di Milano, potenziando l'importante hub multiservizi solidale dedicato all'accoglienza di persone in difficoltà . In particolare, è stata creata una nuova area ricreativa e degli orti solidali, i cui frutti saranno utilizzati per la mensa e il market solidale per le persone in difficoltà del territorio. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Leroy Merlin e Fondazione Progetto Arca aprono "Orti in Cascina"

Riqualificata l'area esterna di Cascina Vita Nuova, nel quartiere Baggio. Un traguardo raggiunto da Leroy Merlin insieme a Fondazione Progetto Arca nell'ambito dell'iniziativa Bricolage del Cuore.

