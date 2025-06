Leoni Inter il Milan accende il derby di mercato per il gioiello del Parma | ecco la valutazione

Il calciomercato estivo si infiamma con il duello tra Inter e Milan per Giovanni Leoni, il talento emergente del Parma. A soli 17 anni, il difensore classe 2006 ha già attirato l’attenzione dei due grandi club milanesi, pronti a contendersi il gioiello della Serie A. La valutazione del Parma, che si aggira attorno ai 15 milioni di euro, rafforza l’interesse di entrambe le squadre a portare a casa questo promettente giovane. Resta da capire quale delle due potrà spuntarla nel derby di mercato.

fatta dal club gialloblĂą. Il calciomercato Inter vede all’orizzonte, per questa estate, un possibile derby per aggiudicarsi il promettente difensore del Parma, Giovanni Leoni. Classe 2006, 1,95 metri d’altezza e giĂ protagonista in Serie A, Leoni è finito infatti nel mirino di Milan e Inter. A rivelarlo è stato Carlo Pellegatti, che ha parlato di un forte interessamento rossonero nelle ultime ore. Inizialmente, l’Inter sembrava in vantaggio grazie al legame tra Leoni e Cristian Chivu (suo allenatore al Parma in questi ultimi mesi). 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Leoni Inter, il Milan accende il derby di mercato per il gioiello del Parma: ecco la valutazione

