Leone X e l’elefante bianco

In un’epoca in cui i treni ancora non sfrecciavano tra le vie di Roma, la mia visita al povero Ettore si trasformò in un'avventura quasi surreale. Tra cimitero e Campo de’ Fiori, tra ricordi e speranze, cercavo una stampante a colori con Bluetooth, ma il destino aveva altri piani... Un viaggio tra realtà e fantasia, tra l’elefante bianco e il leone x, che ci rivela come la città eterna sia sempre pronta a sorprenderci.

Cronaca semiseria di una Roma senza treni Arrivai a Roma senza prendere il treno — ché ancora non esistevano, e nemmeno la ferrovia — per andare a trovare il povero Ettore, rimasto vedovo dopo la morte della moglie Lavinia, stroncata da un torcibudello. Dopo essere stati al cimitero, ci dirigemmo verso Campo de’ Fiori, tra i rioni Parione e Regola. Cercavo in una di quelle botteghe una stampante a colori con Bluetooth, ma la ricerca si rivelò vana. Fu allora che, passando per via dei Baullari, fummo interrotti e rapiti da un fragore festoso proveniente da Piazza Navona: trombe, musici, giocolieri (alcuni sui trampoli), e perfino un elefante albino, seguito da altre fiere e da una carrozza scoperta trainata da sei cavalli bianchi. 🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - Leone X e l’elefante bianco

In questa notizia si parla di: leone - elefante - bianco - roma

Franco126 Live @ Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone per il Roma Summer Fest. Anteprima per European Affairs Magazine. A breve full gallery e report del concerto. Si ringraziano Vivo Concerti e Auditorium Parco della Musica. #franco126 #futur Vai su Facebook

Carlo e Camilla dal Papa, cosa porteranno in dono; Quando un re regalò un elefante al Papa, la storia di Annone; Rock sardo in lutto, morto Fausto Pisano.

Scopri la straordinaria storia dell'elefante donato al Papa e affidato a Raffaello - Agli inizi del Cinquecento, il re del Portogallo Manuele I decise di regalare al Papa appena eletto Leone X un piccolo elefante bianco addomesticato ... Secondo tech.everyeye.it

I due lama, l’elefante, la tigre di Cesano, il marabù e il leone di Ladispoli: tutti gli animali scappati a Roma - Mancava solo il leone, ma ora alla collezione di animali fuggiti dagli zoo in visita a Roma e dintorni si aggiunge anche il re della savana. Segnala roma.repubblica.it