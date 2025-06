Leonardo e Baykar | nasce Lba Systems nuova joint venture per droni da difesa

Al Salone Internazionale di Parigi-Le Bourget, si materializza un'alleanza strategica tra Leonardo e Baykar, con la nascita di Lba Systems, una joint venture paritetica dedicata ai droni da difesa. Questa collaborazione italo-turca, annunciata lo scorso marzo, punta a conquistare il mercato europeo dei sistemi aerei senza pilota, stimato in 100 miliardi di dollari. Due droni firmati 'Lba' potrebbero rivoluzionare il settore, aprendo nuove frontiere alla tecnologia militare europea.

Con la firma tra Leonardo e Baykar, al salone internazionale di Parigi-Le Bourget, nasce la joint venture paritetica Lba Systems, con sede legale e operativa in Italia, nel settore dei droni per la difesa. Si concretizza così l'alleanza italo-turca, annunciata con la firma del protocollo di intesa lo scorso marzo, che guarda al mercato europeo dei sistemi aerei senza pilota del valore stimato 100 miliardi di dollari. Due droni firmati 'Lba Systems' debuttano oggi nell'area espositiva di Leonardo al Paris Air Show. "Oggi firmiamo una nuova alleanza strategica internazionale, dando vita a un attore di primo piano nel settore delle tecnologie unmanned ", che al momento della firma sottolinea anche quanto sia stato veloce il percorso con Baykar che ha portato in pochi mesi alla nascita della joint venture.

