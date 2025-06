Lenergy Pisa Beach Soccer chiude l' Euro Winners Cup al settimo posto

L’energia e la determinazione non mancano mai al Lenergy Pisa Beach Soccer, che si congeda dall’Euro Winners Cup portoghese con un sorriso, nonostante le difficoltà. Dopo una settimana di sfide intense, tra infortuni e squalifiche, i nerazzurri conquistano il settimo posto battendo il BSC Sunrise Kyiv 4-3 nell’ultimo match. Il ritorno di Marinai infonde nuova carica, mentre Hulk e Ott continuano a rimanere ai box. La squadra pisana dimostra ancora una volta di credere nei propri sogni.

Il Lenergy Pisa Beach Soccer chiude la propria avventura portoghese con un sorriso. Dopo una settimana complicata, segnata da infortuni, squalifiche e battute d'arresto, i nerazzurri conquistano il settimo posto all' Euro Winners Cup, battendo per 4-3 il BSC Sunrise Kyiv nell'ultima gara del torneo. In casa pisana torna disponibile Simone Marinai, scontata la squalifica, ma ai box resta Hulk, e a lui si aggiunge anche Ott, altro assente pesante in questa parte finale di competizione. Coach Marrucci schiera comunque una formazione combattiva, che riesce a chiudere l'esperienza continentale con una vittoria.

