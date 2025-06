Legnago si mobilita dopo lo stupro di una donna lungo l' argine dell' Adige | Un corteo per dire basta alla paura

Legnago si unisce in un gesto di solidarietà e determinazione dopo l'orrendo episodio che ha scosso la comunità: una donna di 50 anni è stata vittima di violenza lungo l’argine dell’Adige. Un corteo silenzioso e deciso si svolgerà per dire basta alla paura e per riaffermare il diritto di vivere in sicurezza. La città si mobilita, perché nessuno deve sentirsi solo di fronte alla violenza.

Continua a far parlare il grave fatto di cronaca che ha sconvolto la comunità di Legnago, dove una donna cinquantenne è stata aggredita e violentata nella serata di venerdì, intorno alle ore 19, lungo l’argine dell’Adige, nei pressi del ponte ferroviario, a breve distanza dal centro cittadino. 🔗 Leggi su Veronasera.it © Veronasera.it - Legnago si mobilita dopo lo stupro di una donna lungo l'argine dell'Adige: «Un corteo per dire basta alla paura»

