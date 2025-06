Legionella al Campus X studentato senza acqua da 20 giorni

Da oltre due settimane, il Campus X via dei Bonomo si trova senza acqua corrente a causa di un caso di legionella che ha coinvolto un ospite finito in ospedale. La decisione, presa da Asugi, ha lasciato centinaia di studenti e ospiti senza servizi fondamentali, sollevando preoccupazioni sulla sicurezza e sulla gestione dell’emergenza. È ora di garantire interventi efficaci e tempestivi per tutelare la salute di tutti, evitando che una crisi si trasformi in tragedia.

Il Campus X in via dei Bonomo è senz'acqua da più di due settimane per un ospite contagiato dalla legionella e finito all'ospedale. Come riporta il Tgr Rai Fvg, la chiusura dell'impianto idrico è stata disposta da Asugi. Campus X è uno studentato da 290 posti letto più alcuni adibiti a hotel.

I controlli sono scattati dopo che, a fine maggio, due persone – ospiti nella parte alberghiera della struttura e non nello studentato – hanno manifestato, come conferma anche Asugi, dei lievi sintomi d’infezione. Vai su Facebook

