Leggende Pokémon | Z-A arriva il 16 ottobre 2025 — Annunciata la copertina e l’edizione per Nintendo Switch 2

Preparatevi a vivere un’avventura epica: Leggende Pokémon Z-A arriverà il 16 ottobre 2025, portando innovazioni sorprendenti e nuovi misteri da scoprire. Con due edizioni, una standard e una ottimizzata per Nintendo Switch 2, il gioco promette di ridefinire il mondo Pokémon come mai prima d’ora. I preordini sono già aperti, lasciandovi il passo verso un nuovo capitolo che entusiasmerà fan di tutte le età. È tempo di scoprire cosa vi attende!

The Pokémon Company International ha ufficialmente annunciato la data d'uscita di Leggende Pokémon: Z-A, l'attesissimo nuovo capitolo della celebre saga videoludica. Il gioco debutterà giovedì 16 ottobre 2025 in due edizioni: una standard per Nintendo Switch e una versione ottimizzata per Nintendo Switch 2, confermando così le indiscrezioni sull'imminente arrivo della nuova console. I preordini sono iniziati giovedì 5 giugno sul Nintendo eShop. I giocatori che sceglieranno inizialmente la versione base avranno comunque la possibilità di effettuare l' upgrade alla Switch 2 Edition tramite uno speciale pacchetto acquistabile su Nintendo eShop e My Nintendo Store.