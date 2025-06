Leeds accordo raggiunto per Bijol dall'Udinese | cifre e dettagli dell'affare

Il Leeds United ha concluso un accordo importante con l'Udinese per Jaka Bijol, consolidando così la propria rosa con un talento di livello internazionale. Secondo Fabrizio Romano, i dettagli dell’affare includono cifre e condizioni che promettono di rafforzare significativamente il centrocampo dei Whites. Una mossa strategica che potrebbe influenzare positivamente il cammino del club in Premier League, facendo sognare i tifosi di nuove grandi imprese.

Udinese, c'è l'ok di Bijol per il trasferimento al Leeds: club a lavoro per trovare l'intesa; L’Udinese ferma Solet, contratto allungato: il difensore potrebbe restare in Friuli; Il Leeds è su Bijol: rifiutata dai bianconeri la prima offerta.

