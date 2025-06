Lee Carsley è frustrato dopo l’Inghilterra under 21 detenuti dalla Slovenia in stallo senza reti

L'ultimo incontro dell'Inghilterra Under 21 ha acceso discussioni e delusione tra appassionati e addetti ai lavori. Lee Carsley, allenatore dei giovani Lions, ha espresso tutta la sua frustrazione dopo il pareggio senza reti contro la Slovenia, una prestazione che mette in evidenza le sfide di una squadra ancora alla ricerca di continuità e reti decisive. La partita, ricca di occasioni e parate spettacolari, sottolinea quanto sia cruciale affinare strategie e determinazione per i prossimi incontri.

2025-06-15 20:56:00 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al sodo: Lee Carsley ha ammesso la sua frustrazione dopo che la sua squadra under 21 dell’Inghilterra è stata tenuta a un pareggio senza reti dalla Slovenia questo pomeriggio. I giovani Lions iniziarono lentamente ma dominarono in seguito con solo una serie di premi dal portiere Martin Turk che tengono a bada l’Inghilterra. Il miglior salvataggio di Turk è arrivato nel periodo di infortunio del secondo tempo, ribaltando un colpo di testa di Jack Hinshelwood sul bar. Un altro punto sul tabellone al #U21euro finali, come nostro #Younglions Disegna con la Slovenia la seconda giornata. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

