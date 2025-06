Lecco donne incinte e neonati in emergenza | soccorsi più veloci con l' elicottero

Lecco si distingue ancora una volta per l’innovazione nel campo dell’emergenza, con l’attivazione dello Stam, il nuovo servizio di elisoccorso dedicato a donne incinte e neonati in situazioni critiche. Un passo avanti che promette interventi più rapidi e sicuri, offrendo un supporto vitale in momenti cruciali. Grazie al via libera dal Pirellone, questa sperimentazione rappresenta un salto di qualità nella tutela delle vite più fragili: la sicurezza è ora...

Lecco, 16 giugno 2025 - I soccorritori arrivano in elicottero per le donne incinta e i neonati in situazioni di emergenza. Dal Pirellone è giunto il via libera all'avvio della sperimentazione organizzativa dell'utilizzo dell'elisoccorso per il Servizio di trasporto assistito materno. La sperimentazione. Lo Stam, questo l'acronimo del servizio, è un progetto innovativo per garantire ancora più sicurezza e l’efficienza negli interventi di emergenza materna nelle aree più difficili da raggiungere, come quelle montane e periferiche. La sperimentazione, della durata di 24 mesi, coinvolgerà i presidi sanitari delle Asst di Lecco, Valtellina e Alto Lario. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Lecco, donne incinte e neonati in emergenza: soccorsi più veloci con l'elicottero

