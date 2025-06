Lecce arrivano gli aumenti Tari | bolletta più cara per 51mila famiglie Oltre 780mila euro nelle casse del Comune

A Lecce, si prospettano aumenti significativi sulle bollette della Tari, con un incremento che va da 4 a 15 euro all’anno per oltre 51 mila famiglie e quasi 9.500 attività commerciali. Questa nuova impennata porterà nelle casse del Comune oltre 780 mila euro in più, generando preoccupazione tra cittadini e imprenditori. Ma cosa cambierà concretamente e come affrontare questa stangata? Scopriamolo insieme.

