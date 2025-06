Le vendite di Stellar Blade schizzano alle stelle grazie alla versione PC

Le vendite di Stellar Blade sono esplose grazie al debutto su PC, portando il titolo a superare quota 3 milioni di copie vendute globalmente. Un risultato che testimonia l’impatto straordinario della versione Personal Computer, capace di vendere un milione di copie in appena tre giorni dal lancio su Steam, avvenuto il 12 giugno. È inoltre bene segnalare che al confronto, la versione PS5 — uscita oltre un anno fa — aveva raggiunto i 2 milioni di unità vendute in più di dodici mesi. Questo confronto diretto mostra quanto il mercato PC si sia rivelato decisivo per l’esplosione definitiva del gioco. 🔗 Leggi su Game-experience.it © Game-experience.it - Le vendite di Stellar Blade schizzano alle stelle grazie alla versione PC

