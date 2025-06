Le Vecchie glorie del Calcio Storico in campo per Compagnia Babbo Natale

Il fascino senza tempo del Calcio Storico fiorentino si unisce all’atmosfera magica del Natale in un evento unico nel suo genere. Le vecchie glorie della tradizione, accompagnate dai Babbi Natale, scenderanno in campo a Firenze per sostenere il progetto “Esci dalla strada ed entra in campo”. Un’occasione speciale per unire sport, solidarietà e allegria: tutte le offerte raccolte durante la partita verranno devolute a questa nobile causa, dando un nuovo significato alla passione per il calcio e lo spirito natalizio.

Firenze, 16 giugno 2025 - Le 'Vecchie Glorie del Calcio Storico Fiorentino' scenderanno in campo in piazza Santa Croce, giovedì 19 giugno, per giocare a favore del progetto della Compagnia di Babbo Natale "Esci dalla strada ed entra in campo" al quale saranno devolute tutte le offerte raccolte durante la partita I Babbi Natale saranno insieme ai calcianti dei quattro colori in piazza Santa Croce dove nel corso dell'incontro, verranno raccolti i fondi per il progetto della Fondazione 'Esci dalla Strada ed entra in campo' che sta garantendo l'iscrizione alle attività sportive per quasi 500 ragazzi dai 6 ai 18 anni.

