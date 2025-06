le trecce laterali e attaccate alla testa di charlotte di galles sono virali

figlia, con la principessa Charlotte che incanta tutti con le sue trecce laterali e attaccate alla testa. Dopo il suo look da ragazza al VE Day, questa acconciatura fresca e naturale sta diventando virale tra i fan reali. È l’ultimo esempio di come la piccola della famiglia Windsor stia conquistando i cuori con stile e spontaneità , dimostrando che anche i più piccoli possono essere icone di moda.

Dopo la prima acconciatura da ragazza al VE Day, lo scorso maggio, la principessa Charlotte di Galles mostra una nuova acconciatura da copiare. Questa volta siamo al Trooping the Colour, la cerimonia e parata che festeggia i colori della bandiera inglese e celebra pubblicamente il compleanno del sovrano in carica. Una cerimonia molto colorata e molto sentita, che ha mostrato, in questa sua edizione 2025, la solita e perfetta sintonia mamma e figlia tra Kate Middleton e la figlia Charlotte. E come dicevamo, l'ennesima acconciatura intrecciata della piccola principessa in crescita. Con trecce molto moderne che rispondono a due dei dettagli più cercati, su google, quando si parla di trecce.