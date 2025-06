Le tre ' zone fragili' dove i foggiani non si sentono al sicuro | ecco chi e perché non potrà più stazionarvi

A Foggia, la sicurezza dei cittadini è una priorità. In risposta alle zone considerate fragili, il Comune e la Prefettura hanno deciso di adottare misure temporanee: fino al 15 settembre, stazionare sarà vietato a chi mostra comportamenti aggressivi o molesti. Questa iniziativa mira a garantire un ambiente più sereno e sicuro per tutti, restituendo ai cittadini la libertà di vivere le proprie strade senza timore.

