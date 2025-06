Le stacca la lingua pur di baciarla Un testimone la raccoglie in terra Gliela ricuciono al pronto soccorso

Le emozioni sono ancora palpabili nell'aria notturna di una piazza animata, quando un gesto improvviso e sconvolgente rompe la quiete: una bacio passionale si trasforma in un dramma sanguinoso. In un attimo, la notte si tinge di shock e suspense. Cosa è successo veramente tra quei due? La verità emerge lentamente, lasciando tutti con il fiato sospeso e il cuore in tumulto.

Un morso dentro quel bacio, forse preteso. Accade tutto in una manciata di secondi: un morso, un pezzetto di lingua che cade a terra, e tanto sangue, ovunque. Sono le due di notte di un sabato carico di adrenalina: il popolo della Giostra è ancora in giro dopo la cerimonia di estrazione delle carriere che apre la settimana più emozionante dell’anno, insieme al bis di settembre. In piazza Guido Monaco c’è una coppia di fidanzati aretini che cammina, poi si ferma. Lei ha 29 anni ed è incinta di sei mesi, lui un anno di più. Accade tutto sotto gli occhi dei passanti, i primi a intervenire di lì a poco. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Le stacca la lingua pur di baciarla. Un testimone la raccoglie in terra. Gliela ricuciono al pronto soccorso

