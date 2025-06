Le specifiche della nuova PlayStation portatile sono state analizzate da Digital Foundry con un video

Le chiacchierate specifiche della nuova PlayStation portatile sono state analizzate proprio in queste ore da Digital Foundry, attraverso un video approfondito che svela dettagli affascinanti sull'hardware di Sony. Sebbene il lancio sia ancora lontano e l'annuncio ufficiale non sia arrivato, le informazioni provenienti da KeplerL2, nota per la sua affidabilità nel mondo AMD, delineano un dispositivo che potrebbe rivoluzionare il modo di giocare in mobilità . Scopriamo insieme cosa potrebbe aspettarci!

Le chiacchierate specifiche tecniche  della nuova PlayStation portatile sono state analizzate propio in queste ore da Digital Foundry in un video approfondito, con l’obiettivo di condividere nuove informazioni sull’hardware di Sony. Sebbene la console sia ancora lontana dal lancio (al momento non è stata ancora annunciata ufficialmente), i dettagli forniti da KeplerL2 – una fonte nota per l’attendibilità in ambito AMD – delineano un dispositivo con ambizioni elevate, capace forse di rivoluzionare l’intero segmento handheld. Secondo quanto emerso (grazie ad Eurogamer ), la console sarà alimentata da un’APU AMD costruita sulla nuova architettura grafica UDNA, un ibrido tra le linee RDNA e CDNA. 🔗 Leggi su Game-experience.it © Game-experience.it - Le specifiche della nuova PlayStation portatile sono state analizzate da Digital Foundry con un video

In questa notizia si parla di: specifiche - playstation - portatile - sono

Un nuovo rumor potrebbe aver rivelato tanti dettagli inediti sulla nuova PlayStation Portatile, condividendo informazioni più precise su specifiche, potenza, memoria e tecnologie upscale della chiacchierata console Sony. (Trovate il link della notizia nel primo c Vai su Facebook

La nuova PlayStation portatile farà girare i giochi PS5 con dei trucchi | Rumor Vai su X

Le specifiche della PlayStation portatile sono state analizzate da Digital Foundry; Una nuova PlayStation portatile next-gen è in arrivo insieme a PS6?; Migliori console portatili | Maggio 2025.

Le specifiche della nuova PlayStation portatile sono state analizzate da Digital Foundry con un video - Le chiacchierate specifiche tecniche della nuova PlayStation portatile sono state analizzate propio in queste ore ... Come scrive msn.com

Le specifiche della PlayStation portatile sono state analizzate da Digital Foundry - Alla luce dei recenti leak sulle specifiche tecniche della PlayStation portatile, la redazione di Digital Foundry ha discusso in merito a quanto sarà potente questo nuovo handheld Sony. Scrive multiplayer.it