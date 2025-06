Le sfide del turismo tra innovazione e sostenibilità

Al centro di questa rivoluzione, il turismo italiano si trova a dover coniugare innovazione e sostenibilità, affrontando sfide complesse per preservare il suo fascino senza compromettere l’ambiente. In un panorama in continua evoluzione, le strategie adottate potranno determinare il futuro di un settore fondamentale per l’economia e la cultura del nostro Paese. Un’occasione per riflettere sulle opportunità di crescita responsabile e duratura.

IL TURISMO è uno dei pilastri economici e culturali del nostro Paese. L’intero settore è anche un sistema in continua trasformazione, attraversato da nuove sfide globali: sostenibilità, digitalizzazione, cambiamento climatico, esigenze rinnovate dei viaggiatori, crisi geopolitiche e ridefinizione dei modelli di ospitalità. All’interno del ciclo Qn Distretti, dedicato ai grandi ecosistemi produttivi italiani, Quotidiano Nazionale dedica un appuntamento speciale al Distretto del Turismo e sceglie Rimini, cuore pulsante dell’industria turistica nazionale, come palcoscenico del confronto. Per questo domani, in quello che è l’hotel riconosciuto universalmente come luogo della distinzione e del fascino italiano, il Grand Hotel di Rimini, andrà in scena dalle 10 una mattina di approfondimento, con i protagonisti del settore. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Le sfide del turismo tra innovazione e sostenibilità

In questa notizia si parla di: turismo - sfide - sostenibilità - innovazione

Turismo italiano 2025: crescita delle presenze internazionali e sfide infrastrutturali - Nel 2025, il turismo italiano si prepara a un'importante crescita delle presenze internazionali, affrontando al contempo significative sfide infrastrutturali.

"RIVELARE L'ITALIA: Innovazione e Sfide nel Turismo del Domani" ? Incontro Pubblico con l'On.Daniela Santanchè, Ministro del Turismo e l'On.Viceministro agli Affari Esteri ed alla Cooperazione Internazionale Edmondo Cirielli 14 Giugno ore 12,00 Vai su Facebook

Le sfide del turismo tra innovazione e sostenibilità; Le sfide globali del turismo. Esperti e imprenditori a confronto sui nuovi modelli dell’ospitalità; Rivelare l'Italia: innovazione e sfide nel turismo del domani: un dialogo pubblico tra istituzioni e territorio a Positano.