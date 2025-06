Le serie Sky Original trionfano ai Nastri d' Argento Grandi Serie 2025 | Tutti i titoli da vedere su Sky e in streaming su NOW

Le serie Sky Original conquistano i Nastri d'Argento Grandi Serie 2025, confermando il loro ruolo di protagoniste nel panorama televisivo italiano. Dal successo travolgente de L'Arte della Gioia alla sorpresa Hanno Ucciso l'Uomo Ragno - La Leggendaria Storia degli 883, queste produzioni sono imperdibili. Scopri perché meritano la tua attenzione, disponibili su Sky e in streaming su NOW, e lasciati coinvolgere dalle storie che stanno facendo parlare tutto il paese.

Dal clamoroso successo de L'Arte della Gioia alla sorpresa Hanno ucciso l'Uomo Ragno - La leggendaria storia degli 883, le serie Sky Original sono state le piĂą premiate ai Nastri d'Argento Grandi Serie 2025.

