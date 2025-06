Le scarpe di Ariana Grande indossate in RuPaul’s Drag Race hanno oltre 12.000 cristalli Swarovski

le scarpe da sogno di Ariana Grande, indossate in questa memorabile puntata, sono un vero capolavoro di eleganza e brillantezza: oltre 12.000 cristalli Swarovski illuminano ogni passo, trasformando il palco in un vero e proprio spettacolo fiabesco. Un dettaglio che sottolinea come la cultura pop e il glamour si fondano in un’occasione unica per lasciare il segno. Questa scena resterà impressa nella memoria degli appassionati per sempre.

Glam, immaginario fiabesco e cultura pop: la puntata di RuPaul's Drag Race All Stars 10 si è illuminata con Ariana Grande e Cynthia Erivo, apparse come giudici ospiti. Un episodio già destinato a diventare iconico. A rendere speciale la puntata, in onda venerdì su Paramount+, non è solo la presenza delle due attrici di "Wicked", ma anche l'estetica teatrale e scintillante che hanno portato con sé. Le scarpe da sogno di Ariana Grande, indossate nella puntata di RuPaul's Drag Race, sono di Jimmy Choo (e super preziose). Ariana Grande ha scelto un look che sembrava uscito da una moderna favola glitterata.

In questa notizia si parla di: scarpe - ariana - rupaul - drag

