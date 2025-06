Le Relazioni Difettose – Perché i buoni non vengono mai apprezzati?

Le relazioni falliscono spesso perché i buoni, invece di essere riconosciuti, sono sottovalutati o addirittura ignorati. Cara Ester, dopo anni di letture ossessive, finalmente ti scrivo: non per chiederti consigli, ma semplicemente per avere il tuo parere, una piccola riflessione su ciò che sto vivendo. La causa? La lettera del 9 giugno di una trentatreenne in terapia di coppia, un esempio di come a volte l’amore autentico passi inosservato.

C ara Ester, dopo averti letta ossessivamente per anni finalmente mi decido a scriverti, e lo faccio non tanto perché abbia da chiedere consigli, sono in una fase della vita in cui (incrocio le dita – hybris sciò, sciò!) mi pare di non averne troppo bisogno. Forse mi piacerebbe solo un tuo parere, una chiosa, un commentino. La causa che mi ha scatenato è la lettera del 9 giugno, quella della trentatreenne in terapia di coppia perché non innamorata del marito. Ebbene, sono saltata sulla sedia. Lì c'ero io, la mia vita in quegli anni, quasi esattamente una fotocopia. Amore e relazioni: 5 regole d'oro per far durare una storia X Dici giustamente che quelli che se ne vanno si riconoscono perché se ne sono andati, senza troppe parole.

Le Relazioni Difettose – Come non arrendermi a cercare l’amore giusto per me? - Le relazioni difettose possono mettere a dura prova la nostra ricerca dell'amore autentico. In questo percorso, è fondamentale non arrendersi e continuare a sognare.

