Le relazioni delle Asp dopo le ispezioni al Pagliarelli e all' Ucciardone | Condizioni appena accettabili

Le recenti ispezioni delle ASP alle carceri di Pagliarelli e Ucciardone evidenziano condizioni appena accettabili, ma il quadro generale delle strutture penitenziarie siciliane resta allarmante. Sovraffollamento, problemi strutturali e criticità diffuse pongono seri interrogativi sulla tutela dei diritti dei detenuti. Le relazioni, rese note dall’associazione Luca Coscioni, sottolineano l’urgenza di interventi concreti per migliorare una situazione ormai insostenibile. È fondamentale agire subito, affinché le promesse si traducano in realtà tangibili.

