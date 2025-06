Le previsioni meteo per Napoli e Campania niente pioggia ma lieve calo delle temperature

Il cielo si mantiene sereno sulla Campania, con temperature in lieve calo che regalano un sollievo temporaneo dalle temperature estive. Napoli e dintorni possono godere di giornate senza pioggia, ma attenzione: da mercoledì il caldo tornerà con intensità , portando ondate di calore che renderanno le prossime settimane ancora più avvolgenti. Scopriamo insieme cosa ci riserva il meteo nei prossimi giorni.

