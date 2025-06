Le previsioni meteo di oggi 16 giugno ad Avellino

Scopri le previsioni meteo di oggi, 16 giugno, ad Avellino: un giorno caratterizzato da cieli generalmente poco nuvolosi, ma con un aumento di nubi in serata e possibili deboli piogge. Con temperature che raggiungono i 33°C e una minima di 20°C, preparati a vivere una giornata intensa e dinamica. Resta con noi per aggiornamenti dettagliati e consigli su come affrontare al meglio questa giornata estiva.

A Avellino oggi cieli in prevalenza poco nuvolosi, ma con nubi in aumento serale fino a cieli nuvolosi o molto nuvolosi e deboli piogge, sono previsti 0.2mm di pioggia nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 33°C, la minima di 20°C, lo zero. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it © Avellinotoday.it - Le previsioni meteo di oggi 16 giugno ad Avellino

